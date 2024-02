Neuroone Medical Technologies Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Neuroone Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,21 USD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 1,05 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -13,22 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,43 USD über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von -26,57 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Neuroone Medical-Aktie beträgt 65,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Neuroone Medical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", basierend auf der Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.