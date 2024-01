NetApp Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Netapp wurde in den letzten Monaten im Hinblick auf verschiedene Faktoren beobachtet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz üblich war, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führte.

Die langfristige Meinung von Analysten ergab insgesamt 2 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Netapp-Aktie. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 73,29 USD, was einer erwarteten Performance von -15,44 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Preis von 86,67 USD. Dies führte zu einer Gesamteinstufung als "neutral" seitens der Redaktion.

In der technischen Analyse erhielt die Netapp-Aktie eine positive Bewertung aufgrund ihrer Leistung im Vergleich zur 200-Tage-Linie. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führte jedoch zu einem neutralen Signal. Insgesamt wurde die Aktie auf Basis der technischen Analyse als gut eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Faktoren wurde festgestellt, dass das KGV der Netapp-Aktie derzeit bei 12,23 liegt und somit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führte.