Neschen Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Aktienanalyse: Neschen mit schlechter Dividendenrendite und neutraler RSI-Bewertung

Wer derzeit in die Aktie von Neschen investiert, kann mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag von 3,06 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) für Neschen liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktienkurse weder überkauft noch -verkauft sind. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Kategorie des RSI für Neschen als "Neutral" eingestuft.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Neschen in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Neschen mit -93,75 Prozent mehr als 101 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,49 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Neschen mit 93,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.