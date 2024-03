National Asset Recovery Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die National Asset Recovery-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 0,04 USD gehandelt. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,04441 USD um +11,03 Prozent darüber, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,04 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls einer Abweichung von +11,03 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die National Asset Recovery-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der National Asset Recovery-Aktie im Netz schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die National Asset Recovery-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 51,27 und der RSI25 bei 50,51, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die National Asset Recovery-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik, eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz, eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung und eine "Neutral"-Empfehlung aufgrund des Relative Strength-Index.