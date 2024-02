MoveByBike Europe AB Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage). Der aktuelle RSI-Wert für Movebybike Europe beträgt 60,38, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 77,82, was auf eine "Schlecht"-Bewertung für den 25-tägigen Zeitraum hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat im Vergleich zu normal nicht signifikant höher oder niedriger, was zu einem weiteren "Neutral" -Rating führt. Somit erhält die Movebybike Europe-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Movebybike Europe eher neutral diskutiert. Lediglich an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer ein positives Bild, an insgesamt drei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Movebybike Europe-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,05 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,012 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -76 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,012 EUR mit einem gleitenden Durchschnitt von 0,04 EUR deutlich darunter (-70 Prozent Abweichung), was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Movebybike Europe-Aktie somit technisch mit einem "Schlecht"-Rating versehen.