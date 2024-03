Mining Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mining beträgt das aktuelle KGV 3, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 338 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Mining damit Stand heute unterbewertet, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Die charttechnische Bewertung weist darauf hin, dass der aktuelle Kurs der Mining-Aktie von 5,41 CAD mit -65,28 Prozent Entfernung vom GD200 (15,58 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 8,86 CAD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt, da der Abstand -38,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mining-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mining diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Mining daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.