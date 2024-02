Maxeon Solar Technologies Pte. wird immer uninteressanter …

Die Maxeon Solar-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Maxeon Solar aus dem letzten Monat vor. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (22,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 434,29 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 4,18 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, und insgesamt erhält Maxeon Solar eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Maxeon Solar liegt bei 67,35, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Maxeon Solar festgestellt. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Maxeon Solar für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maxeon Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,31 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,18 USD liegt, was einer Abweichung von -70,79 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 4,18 USD unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 5,41 USD, was einer Abweichung von -22,74 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Maxeon Solar-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt erhält die Maxeon Solar-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.