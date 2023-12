Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Maxeon Solar-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs von 5,68 USD liegt um -9,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -70,46 Prozent liegt.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Maxeon Solar-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 22,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 293,19 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet, und die Aktie erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Maxeon Solar stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Maxeon Solar-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Maxeon Solar daher mit einem "Gut"-Rating abgeschlossen.