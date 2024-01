Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab, der nicht nur von Analysten aus Bankhäusern, sondern auch von langfristigen Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst wird. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Maxeon Solar zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Maxeon Solar weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Aktie von Maxeon Solar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Gut".

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung, da 2 Buy, 4 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für Maxeon Solar liegt im Durchschnitt bei 22,33 USD, was einer positiven Entwicklung von 296,68 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Gesamteinschätzung der Analysten führt daher ebenfalls zur Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Maxeon Solar zeigt mit einem Niveau von 99,36 eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 45,89 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI fällt daher "Schlecht" aus.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Maxeon Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17,76 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,63 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 5,57 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Maxeon Solar somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.