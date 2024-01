Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) der Maxeon Solar-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 90 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 47,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Maxeon Solar.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Maxeon Solar-Aktie bei 17,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,57 USD liegt, was einer Abweichung von -73,32 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,43 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -15,84 Prozent entspricht. Insgesamt wird Maxeon Solar daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analysten schätzen die Aktie von Maxeon Solar langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Die Analysten erwarten ein Kursziel von durchschnittlich 22,33 USD, was einer Erwartung von 388,69 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.