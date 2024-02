Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Maxeon Solar verzeichnet mit einem aktuellen Kurs von 4,7 USD eine Distanz von -11,15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz von -70,77 Prozent zum GD200, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Analysten beurteilen die Maxeon Solar auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten sind 2 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Maxeon Solar vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 22,33 USD, was einer Erwartung von 375,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen negative Kommunikation stattfand. In den letzten Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Maxeon Solar zu beobachten. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität der Aktie von Maxeon Solar in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.