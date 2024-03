Marchex Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Diskussionen über Marchex in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Marchex wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,58 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (1,33 USD) eine Abweichung von -15,82 Prozent aufweist. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,75 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Rating für die Marchex-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Marchex als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Marchex-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,71 und ein Wert für den RSI25 von 49,02. Somit erhält das Unternehmen ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei Marchex eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, was dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Marchex für diese Stufe daher ein "Gut".