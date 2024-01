MGC Pharmaceuticals-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "MGC Pharmaceuticals":

Der Sentiment und Buzz bei der Einschätzung einer Aktie sind wichtige Faktoren, die auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz umfassen. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Mgc die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Mgc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mgc bei 0,33 AUD liegt, was zu einer guten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,475 AUD, was einen Abstand von +43,94 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,84 AUD, was zu einem schlechten Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt waren die Diskussionen in den sozialen Medien hauptsächlich positiv und führten zu einer guten Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".