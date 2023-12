Lumos Pharma-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Lumos Pharma beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 15,15 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 48,7, was bedeutet, dass Lumos Pharma weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Lumos Pharma-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 3,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,04 USD liegt, was zu einer Abweichung von -9,25 Prozent führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,33 USD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -8,71 Prozent. Auf Basis dieser Indikatoren erhält Lumos Pharma somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Lumos Pharma in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an sieben Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger sind größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten geben der Lumos Pharma-Aktie aktuell ein "Gut"-Rating, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 28 USD, was ein Aufwärtspotential von 821,05 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3,04 USD bedeutet. Insgesamt erhält Lumos Pharma somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.