Lohnt sich das wirklich, Vast Resources?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war vor allem die Aktie von Vast ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Vast, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Vast verläuft derzeit bei 0,36 GBP. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,143 GBP lag und einen Abstand von -60,28 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,14 GBP, was einer Differenz von +2,14 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. Obwohl die Stimmung für Vast in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Daher erhält Vast eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der Vast bei 22,97 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Vast daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".