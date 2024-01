Liveworld Aktie: Wann tut sich was?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung der Anleger und kann diese verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Liveworld wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Liveworld wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der 7-Tage-RSI für Liveworld liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und demzufolge als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Liveworld für diesen Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Liveworld beläuft sich momentan auf 0,18 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,2 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,11 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,19 USD, wodurch die Aktie mit +5,26 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Gut" erhält. Somit wird Liveworld insgesamt mit "Gut" bewertet.