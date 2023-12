Leveljump Healthcare Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) der Leveljump Healthcare-Aktie liegt bei 60 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Leveljump Healthcare in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige (200-Tages-Durchschnitt) gleitende Durchschnitt mit 0,07 CAD eine "Schlecht"-Bewertung für Leveljump Healthcare ergibt. Der kurzfristigere (50-Tage-Durchschnitt) gleitende Durchschnitt von 0,06 CAD führt dagegen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Leveljump Healthcare insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die verschiedenen Bewertungen auf Basis des RSI, Anleger-Sentiments, technischer Analyse und Sentiment/Buzz führen allesamt zu einer Gesamtbewertung der Leveljump Healthcare-Aktie als "Neutral".