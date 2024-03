Kursbeben bei Tidewater Midstream and Infrastructure!

Der Aktienkurs von Tidewater Midstream And Infrastructure verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -23,93 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,3 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Tidewater Midstream And Infrastructure mit 20,63 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Tidewater Midstream And Infrastructure insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dabei setzt sich die Bewertung aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 6,98 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 762,14 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Tidewater Midstream And Infrastructure in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tidewater Midstream And Infrastructure mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 8,26% auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -8, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient der Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 71,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse führt.