Kursbeben bei China Energy Engineering!

Der Aktienkurs von China Energy Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -21,73 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors, der bei -1,41 Prozent lag, liegt China Energy Engineering mit einer Unterperformance von 21,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Energy Engineering derzeit bei 0,99 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,73 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,26 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,81 HKD, was zu einem Abstand von -9,88 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3 liegt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von China Energy Engineering nur 3,83 Euro zahlt. Dies liegt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei China Energy Engineering bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,9 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".