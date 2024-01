Kursbeben bei Americann!

Derzeit zahlt Americann niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Arzneimittelbranche. Der Unterschied beträgt 2,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,48 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird Americann derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,21 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,07 USD) um -66,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich für die vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,14 USD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in den verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien kann die Aktie aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "günstig" betrachtet werden. Mit einem KGV von 18,52 liegt Americann unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 104, was einer Abweichung von 82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Einstufung als "Gut".