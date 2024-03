Kompliment an alle SynBiotic-Anleger!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Synbiotic wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Interessante Ausprägungen zeigten sich bei der Diskussionsintensität, die sich aufgrund einer erhöhten Aktivität stark veränderte. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Synbiotic in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führte zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine positive Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,92 EUR, während der Kurs der Aktie bei 9,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +93,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beläuft sich auf 7,16 EUR, was einer Abweichung von +32,68 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Synbiotic liegt bei 29,07, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,38, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.