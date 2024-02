Kompliment an alle Safran-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die französische Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen Safran hat eine Dividendenrendite von 0,39 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Branchenvergleich erzielte Safran in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,83 Prozent, was einer Outperformance von +21,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass die Safran-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating erhält. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der RSI25 zeigen ebenfalls, dass die Safran-Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Safran-Aktie also eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen.