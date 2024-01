Kompliment an alle Liveworld-Anleger!

Die technische Analyse der Liveworld-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,18 USD, was einer positiven Abweichung von +61,11 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,29 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,19 USD, was einer Abweichung von +52,63 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Entwicklungen zu verzeichnen waren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liveworld-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis weisen darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Liveworld basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Liveworld-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment eine neutrale bis positive Einschätzung.