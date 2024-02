Kompliment an alle KATEK-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Katek wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Katek weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Katek überverkauft ist, weshalb das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Katek-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Katek in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Insgesamt erhält der Titel daher die Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Katek für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Somit ist Katek insgesamt ein "Neutral"-Wert in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Katek von 14,9 EUR mit +14,18 Prozent Entfernung vom GD200 als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 12,56 EUR auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal betrachtet wird. Somit erhält der Kurs der Katek-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.