Kompliment an alle Iqstel-Anleger!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Iqstel deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen beobachtet wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Iqstel daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Iqstel-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,18 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,22 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +22,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,19 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +15,79 Prozent darstellt und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Iqstel gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Iqstel liegt bei 63,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,19, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Iqstel somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.