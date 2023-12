Kompliment an alle Fab-Form Industries-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Fab-form Industries liegt bei 35,71, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,25 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, geben ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Fab-form Industries gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" konnte Fab-form Industries mit einer Rendite von 11,54 Prozent deutlich überzeugen, da der Sektor im Durchschnitt eine Rendite von -10,94 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 14,37, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie, weshalb Fab-form Industries in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.