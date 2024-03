Kompliment an alle Energizer-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Energizer liegt der RSI7 aktuell bei 48,2 Punkten, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 beträgt 67,34, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist. Daher erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Nach den Bewertungen von 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Energizer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 40 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 39,37 Prozent darstellt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Energizer waren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse erhält die Energizer-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage eine Abweichung von -11,72 Prozent bzw. -6,88 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher gemischte Ratings in den verschiedenen Bereichen der Analyse, mit einem "Neutral"-Rating im Bereich des RSI, einem "Gut"-Rating basierend auf Analystenbewertungen und Anleger-Sentiment und einem "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.