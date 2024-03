Kompliment an alle Aurelia Metals-Anleger!

Die technische Analyse der Aurelia Metals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,1 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,145 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +45 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,12 AUD, was einen Abstand von +20,83 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aurelia Metals liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aurelia Metals ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, verbunden mit einer negativen Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aurelia Metals, mit guten Noten in den Kategorien technische Analyse und Anlegerstimmung, aber einer schlechten Bewertung hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsintensität.