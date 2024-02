Kompliment an alle Aiful-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Aiful-Aktie ergibt sich ein RSI von 18,18, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,55, was 88 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 363,07 JPY, was 19,26 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 383,46 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt. Insgesamt erhält Aiful auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Aiful eine Rendite von 0,26 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,85%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.