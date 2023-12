Klare Signale bei IG Design!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Ig Design diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Ig Design, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Ig Design-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was 1,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,69 Prozent, Ig Design liegt aktuell 3,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ig Design-Aktie steht bei 28,57, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,78 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Ig Design-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Innerhalb eines Monats liegen ebenfalls alle Bewertungen bei "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um 92,98 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Zusammengefasst erhält Ig Design von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.