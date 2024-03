Klare Signale bei Covivio!

Die Aktie von Covivio SA-France wurde in den letzten Monaten nach verschiedenen Kriterien beurteilt. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Covivio SA-France als neutral bewertet.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass dieser mit einem Kurs von 45,96 EUR aktuell 5,61 Prozent über dem GD200 liegt, was als gutes Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 43,21 EUR einen positiven Abstand von +6,36 Prozent auf. Somit wird der Kurs der Covivio SA-France-Aktie auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als gut bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingeschätzt. In den vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Covivio SA-France liegt bei 9,52, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als gut bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 37 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie ebenfalls die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Aktie von Covivio SA-France basierend auf verschiedenen Kriterien.