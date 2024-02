Klare Signale bei Clene!

Die Aktie von Clene wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht eingestuft, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Clene vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3160,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Clene eine positive Verbesserung der Stimmung verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Clene. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen sind überwiegend positiv. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Clene insgesamt als "Neutral" einzustufen. Der RSI7 liegt bei 45,45 und der RSI25 bei 43,75, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie von Clene basierend auf verschiedenen Faktoren, einschließlich der Analystenbewertung, des Sentiments und der Anlegerstimmung.