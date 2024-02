Klare Signale bei Bayside!

Die technische Analyse zeigt, dass die Bayside-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,78 USD liegt, was einer Abweichung von +116,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,75 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,78 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bayside-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bayside diskutiert wurde. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Bayside insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Bayside in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bayside-Aktie mit einem Wert von 74,29 derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Betrachtet man den RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine "Schlecht"-Einstufung.