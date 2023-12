Kingdee Software Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Kingdee Software verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,19 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 18,97 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 0,29 Prozent, und Kingdee Software liegt derzeit 29,48 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Kingdee Software ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1873,38 auf, was 4290 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 42,68. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Kingdee Software zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen. Während in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen. Aufgrund dieser Gemengelage wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist Kingdee Software eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,13 Prozent liegt. Die Differenz von -6,13 Prozent zur Branche führt auch hier zu einer Bewertung als "Schlecht" seitens der Redaktion.