Kinder Morgan im Check!

Die Dividende von Kinder Morgan hat ein Verhältnis von 6 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -18,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen bei Kinder Morgan festgestellt. Dies spiegelt wider, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten hat das Unternehmen in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet wurde.

Bei der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie (16,97 USD) um -0,59 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (17,07 USD) ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,4 USD) weist der letzte Schlusskurs (-2,47 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Fundamental gesehen hat Kinder Morgan ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,62 eine Unterbewertung von ca. 39 Prozent darstellt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhalten.