Keysight Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Keysight jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität bei Keysight gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Keysight bei 25,02, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,6 Prozent liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Keysight im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Keysight-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 147,3 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 149,97 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Ergebnisse, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus Bewertungen, die darauf hindeutet, dass die Aktie von Keysight derzeit neutral bis schlecht bewertet wird.