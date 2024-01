KDDI Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "KDDI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Kddi liegt bei 0,46, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,66 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationsdienstsektor hat die Aktie von Kddi im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,34 Prozent erzielt, was 15,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 6,19 Prozent, und Kddi liegt aktuell 10,16 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kddi-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend gut abschneidet. Der Schlusskurs liegt deutlich über den gleitenden Durchschnittswerten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Kddi mit 3,08 % eine höhere Ausschüttungsquote im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,07 % auf. Diese Differenz von 1,01 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.