Jumbo Interactive Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Jumbo Interactive-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,32 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,28 AUD, was einem Unterschied von -7,26 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 13,73 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (-3,28 Prozent), weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Einschätzung. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden vor allem neutrale Themen zu Jumbo Interactive aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jumbo Interactive-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage 75 beträgt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (54,57) weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jumbo Interactive.

Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung und ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI. Dies ist die Zusammenfassung der aktuellen Analyse von Jumbo Interactive.