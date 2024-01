Joint Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie der Firma Joint wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine Analystenupdates zu Joint im letzten Monat. Insgesamt erhält Joint eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Joint bei 33,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 99,74 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Joint bei 9,27 USD, was +4,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -20,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge verzeichnet wurde.

Insgesamt erhält die Aktie von Joint daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.