Investar Aktie: Pleite oder Chance?

Für Investar liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Investar vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (16,61 USD) könnte die Aktie damit um -11,2 Prozent fallen, dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Investar-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Investar-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,61 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +29,16 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 16 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Investar auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich erzielte Investar in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,74 Prozent, was eine Underperformance von -11,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance von Investar mit einer Rendite von 16,72 Prozent unter dem Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Investar aktuell mit 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Empfehlung der Analysten für die Investar-Aktie, basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel und den Einschätzungen der technischen Analyse. Im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie jedoch aufgrund ihrer Performance und Dividendenpolitik eher negativ bewertet.