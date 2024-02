Intrusion Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Intrusion diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Intrusion beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können wichtige Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefern. Im Fall von Intrusion zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung entspricht einer Einschätzung als "Gut"-Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Bei Intrusion liegt der RSI bei 70, was als überkauft gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Intrusion-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den schlüssigen Durchschnitten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt. Die Intrusion-Aktie erhält somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.