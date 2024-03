Intertainment Aktie: Das hat Gewicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich zuletzt auf die Aktie von Intertainment konzentriert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um Intertainment beobachten. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Intertainment ergibt sich ein RSI von 38,64 Punkten auf 7-Tage-Basis und von 46,88 Punkten auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,67 Prozent ergibt und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine gute Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.