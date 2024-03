Interssant für jeden First Citizens BancShares-Anleger!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Citizens Bancshares -Nc-Aktie liegt bei 17 und deutet somit auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,91, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für First Citizens Bancshares -Nc.

Die Dividendenrendite von First Citizens Bancshares -Nc beträgt derzeit 0,46 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,66 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich der Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht, und obwohl die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Analysten haben der Aktie der First Citizens Bancshares -Nc in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1950 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 23,35 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie der First Citizens Bancshares -Nc.