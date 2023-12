Interssant für jeden Banco de Chile-Anleger!

Die Banco De Chile weist eine Dividendenrendite von 10,85 Prozent auf, was 127,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, verzeichnet Banco De Chile eine Rendite von 27,09 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" erzielt in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,23 Prozent. Auch hier liegt Banco De Chile mit 26,86 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionen und Aktivitäten im Internet wird bei Banco De Chile eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Daher wird dem Signal eine "Schlecht"-Bewertung zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hatte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Banco De Chile-Aktie bei 21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,8 USD liegt, was einer Abweichung von +8,57 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 21,49 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,1 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Banco De Chile daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.