Interssant für jeden 1-800-Flowers-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die 1-800-flowers-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein positives Bild für die 1-800-flowers-Aktie.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von 55,49 darauf hin, dass sie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" um 50 Prozent höher bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein negatives Bild, da sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat und die Aktie weniger Beachtung erfährt. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der 1-800-flowers-Aktie aktuell bei 8,53 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand des Aktienkurses zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von +27,13 Prozent unterstützt diese Einschätzung, weshalb auch hier ein "Gut"-Signal festgestellt wird. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbild auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt liefert die Analyse der verschiedenen Aspekte somit ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse tendenziell positiv ausfällt, während die fundamentale Analyse und das Sentiment und Buzz eher negativ sind.