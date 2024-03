Internet Infinity Aktie: Reine Nervensache!

Bei Internet Infinity gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf Beiträgen in sozialen Medien, die keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Internet Infinity mit 0,0213 USD derzeit +113 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +113 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Internet Infinity zeigt einen Wert von 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 0 und wird daher auch als Indikator für eine überverkaufte Situation mit einer Bewertung von "Gut" betrachtet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu einer Gesamteinstufung als "Neutral". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.