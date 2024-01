Interessante Signale bei The City Pub!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, das verwendet wird, um abzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für City Pub auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 33,33 Punkten liegt. Das bedeutet, dass City Pub momentan als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30, was darauf hindeutet, dass City Pub überverkauft ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV für City Pub liegt bei 1438,36, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 58,55. Daher wird der Titel als "überbewertet" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um City Pub waren in den letzten Wochen negativer Natur, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über City Pub deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der City Pub-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +41,82 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.