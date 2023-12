Interessante Signale bei Perdoceo Education!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Perdoceo Education-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 18 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Tage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Perdoceo Education-Aktie.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für die kommenden zwölf Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 19 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht. Insgesamt erhält die Perdoceo Education-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 15,01 USD verläuft, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 17,72 USD, was einem Abstand von +18,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,64 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Perdoceo Education-Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse somit für die Perdoceo Education-Aktie durchweg positive Bewertungen, sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive.