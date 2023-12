Interessante Signale bei Atossa Genetics!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Atossa Therapeutics liegt bei 54,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Atossa Therapeutics-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Atossa Therapeutics 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Atossa Therapeutics-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie ist interessant, welches bei 5 USD angesiedelt wird. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 584,93 Prozent erzielen, da sie derzeit 0,73 USD kostet. Diese Entwicklung führt ebenfalls zur Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.