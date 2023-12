Intelligent System Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Corecard-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 22,72 USD verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 14,2 USD, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (16,77 USD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-15,32 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Wenn man in die Aktie von Corecard investiert, kann man bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,31 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Was die Performance betrifft, hat Corecard in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 1,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,71 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +0,4 Prozent im Branchenvergleich für Corecard entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,29 Prozent, wobei Corecard 1,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Corecard in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Corecard auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.